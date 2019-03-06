ТОП-5 простих правил якісного сну

Не можете нормально виспатись, а вранці готові продати душу за хоча б годинку у ліжку? Пора щось змінювати у житті та повертатись до активного ритму, не нехтуючи нічним відпочинком. Зібрали прості правила, які дозволять покращити якість сну.

Є кілька звичок, які здатні позитивно вплинути на сон та самопочуття вранці. Запам'ятовуйте та повторюйте, якщо хочете збільшити свій рівень активності та позбутись безсоння.

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Стабільний час

Потрібно привчити себе прокидатись та лягати спати у приблизно один і той же час. Навіть у вихідні дні, коли є велика спокуса нарешті відіспатись за весь тиждень, краще дотримуватись цього правила.

Як нормально висипатись

Без шкідливих звичок

Хоча би за 4 години до сну краще відмовитись від куріння та вживання спиртного. Щонайменше цей час потрібен для того, щоб підготувати нервову систему до сну. В ідеалі, найкраще зовсім відмовитись від сигарет та алкоголю.

Перерва на сон

Можна згадати садочок та влаштовувати собі перерву на обідній сон, адже він може допомогти відновити рівень енергії. Щоправда, це не має тривати більш як 45 хвилин, адже може виникнути зворотний ефект.

Як нормально висипатись

Забудьте про кофеїн

Щонайменше за 6 годин до сну варто відмовитись від напоїв з кофеїном, серед яких не лише кава, а й час, шоколад та багато інших смаколиків.

Легка вечеря

Організм потребує часу для перетравлення великої кількості їжі. Тому краще зменшувати порцію та надавати перевагу легким смаколикам, з мінімальною кількістю спецій та жиру.

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