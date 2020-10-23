Як зберегти троянди у вазі якомога довше?

Подарований букет троянд пахне три-п'ять днів, а потім бутони починають в'янути. Досвідчені дівчата знають, що дотримуючись простих рекомендацій, термін життя свіжих квітів можна продовжити.

ПІДГОТОВКА ВОДИ

Щоб троянди довше стояли у вазі, слід приділити особливу увагу воді. Не варто ставити букет в проточну воду: на жаль, її якість не викликає довіри.

Рекомендується використовувати спеціальну дистильовану. Підійде і звичайна відстояна вода (рекомендується відстоювати 30 хв). Троянди примхливі і необхідно ретельно відмити вазу від минулих букетів: брудна ваза істотно скоротить життя крихким красуням. Не забувайте про температурний режим. Досвідчені флористи розкрили секрет: коли на вулиці лютують морози, вода має бути кімнатної температури. А в літню пору року, коли особливо спекотно, навпаки додайте у вазу кілька кубиків льоду, щоб вода стала прохолодною.

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ПІДГОТОВКА КВІТІВ

Недостатньо занурити букет в підготовлену воду. Для збереження квітів троянд слід їх попередньо підготувати.

Перед початком підготовки переконайтеся, що троянди свіжі. В іншому випадку вам немає сенсу розбиратися в тому, як зберегти троянди у вазі і всі наступні етапи не матимуть сенсу. Адаптація. У зимову пору квіти треба поступово заносити в приміщення. Наприклад, зайшовши в будинок з морозу, залиште композицію в прохолодному коридорі на 10-15 хвилин і тільки після цього вносите в теплу кімнату. Троянди квіти красиві самі по собі, тому обгортка для них не потрібна. Якщо ж букет був запакований, її обов'язково треба зняти. Перед тим, як поставити квіти в підготовлену вазу, занурте їх в повне відро або ванну з прохолодною водою, це підбадьорить і освіжить квіти. Після цієї процедури ретельно струсіть вологу з бутонів, щоб уникнути їх подальшого гниття. Як тільки квіти вдосталь наситяться вологою, можна їх обробити. Не виймаючи з ємності зніміть нижній ярус зеленого листя і акуратно зробіть косі зрізи.

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