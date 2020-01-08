Що не варто їсти жінкам після 30

Продукти, від яких краще відмовитись жінкам після 30

Дієтологи розповіли, як потрібно харчувати жінкам віком від 30 років, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Деякі продукти варто виключити з раціону. Детальніше читайте далі.

З віком у всіх людей змінюється обмін речовин, однак найбільше відчуває ці зміни саме жіночий організм. Тому, щоб вберегти молодість та здоров'я, варто уважніше ставитись до свого щоденного раціону. Фахівці розповіли, від яких смаколиків краще утриматись після 30 років.

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Білий хліб та цукор. Експерт з правильного харчування Ліза Девіс наголошує, що цукор є ключовим ворогом молодості. Він збільшує ризики запалень в організмі, а також пошкоджує волокна колагену та еластину, які і відповідають за пружність шкіри. А білий хліб взагалі не приносить жодної користі, окрім збільшення маси тіла.

Продукти, від яких краще відмовитись жінкам після 30

Приправи та соуси. Варто розуміти, що кетчуп та майонез - це далеко не корисні додатки. А у популярні приправи часто додають підсилювачі смаку та різноманітні ароматизатори. Тому краще готувати соуси власноруч та обирати спеції не сумішами.

Готові кондитерські вироби. Як сильно ви б не любили тортики, кексики чи тістечка, потрібно розуміти, що вони містять транс-жири. Тому ласунам не варто зловживати такими смаколиками, щоб організм не почав старіти ще швидше.

Продукти, від яких краще відмовитись жінкам після 30

Дієтичні напої. Насправді у них зовсім нічого спільного з дієтами нема. Дієтолог та шеф-кухар Тріс Вільямс наголошує, що саме вони є ключовим ворогом жінок після 30 років. Вони призводять до розвитку різних захворювань та змушують організм постійно відчувати стрес.

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