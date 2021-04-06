Як зберегти картоплю фрі теплою та хрусткою: секрет від експрацівника McDonald's

Житель Австралії і колишній працівник мережі закладів McDonald's Бруно Буше поділився елементарним секретом, про який майже ніхто не здогадується. Лайфхак стосується нашої улюбленої картоплі фрі.

Чоловік розповів LADBible як зберегти картоплю фрі свіжою, хрусткою і гарячою.

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За словами колишнього співробітника, більшість відвідувачів закладу часто припускаються помилки при транспортуванні свого пакета із замовленням від McDonald's. Люди намагаються закрити верхню частину пакета, сподіваючись зберегти тепло і герметичність. Однак в такому випадку картопля фрі "запарюється" і стає водянистою, несмачною. Холоне вона так само швидко. Однак з іншого боку, якщо тримати пакет відкритим, картопля також стане несмачною.

Бруно Буше запевняє, що слід покласти картоплю фрі на дно пакета в горизонтальному положенні. Наверх варто поставити всі інші теплі страви, які ви замовили. Сам пакет варто залишити відкритим. Так картопля фрі буде наповнюватися теплом від бургера або іншої страви. Водночас у картоплі буде доступ до повітря.

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