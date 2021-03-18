Бургер з McDonald's ​зберігали 17 років: це відео підкорює TikTo

Історії про страви з McDonald's, які можуть зберігатись десятиліттями, продовжують виринати в мережі. І ця американка також вирішила перевірити, що трапиться з бургером та картоплею через 17 років після покупки

Американка Мінді Самшн ще у далекому 2004 вирішила провести незвичайний експеримент зі смаколиками з McDonald's, щоб показати дітям, чому краще не зловживати фастфудом. Жінка придбала бургер та картоплю, а тоді сховала у комірчині, щоб ніхто не мав бажання поласувати основою експерименту. Відео з цікавим дослідженням з'явилось на її профілі у TikTok.

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І лише в березні 2021 вона вирішила, що 17 років – достатній термін, щоб можна було підбити підсумки. І до такого сімейство Самшн готове не було. Бургер та картопля фрі зовсім не вкрились пліснявою та мали такий же вигляд, як і при покупці. Але дещо справді змінилось, адже Мінді зізналась, що запах продукти мали просто жахливий. Звісно ж, їсти їх ніхто не планував, але й любов до фастфуду у глядачів стала не такою яскравою.

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