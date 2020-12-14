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McDonald's відкрив барбершоп, де роблять лише одну зачіску: відео

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McDonald's відкрив барбершоп, де роблять лише одну зачіску: відео - фото 1

Шведський підрозділ McDonald's оголосив про відкриття перукарні, де будуть робити однотипні зачіски, що нагадують за формою логотип мережі. Клієнтам фастфуду будуть робити популярну в 90-х стрижку.

Стрижка, яку компанія назвала GoldenM, натхненна знаменитою зачіскою з 90-х. Її характерною рисою є довгий чубчик, розділений прямим проділом, який обрамляє обличчя.

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Стрижка безкоштовна і проходить в інтернеті. Після запису відомий стиліст Адам Лукач по відеозв'язку розповідає клієнту, як зробити зі свого волосся стрижку.

У пресрелізі компанії повідомляється, що протягом двох годин після онлайн-запуску всі зустрічі в салоні з Лукачем були заброньовані. Компанія провела кілька віртуальних майстер-класів, відвідувачам дали уроки стрижки та укладки. Також компанія обіцяє, що ті, хто зважиться зробити зачіску GoldenM, зможуть отримати безкоштовний бігмак через додаток GoldenM Detector.

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Джерело: foxnews
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