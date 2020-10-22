Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти

Секс-експерт Надя Бокоді розповіла, як поява дітей у родині позначається на сексуальному житті батьків і як не втратити пристрасть у такій ситуації.

Секс-експерт та журналістка з Австралії Надя Бокоді допомагає людям розв'язувати проблеми у стосунках, а також активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де має доволі широку аудиторію у розміру 59 тисяч підписників. Нещодавно вона розповіла, як зберегти іскру у стосунках, коли у пари вже є діти.

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Батьківство – це прекрасна річ, але часто через появу нащадків рівень пристрасті у стосунках починає стрімко падати. І це не дивно, адже знайти час для інтиму буває дуже складно. Більшість батьків приділяють час один одного вже тоді, коли діти сплять, але й це не завжди виходить.

Відповідно до опитування, 46% пар відчули зменшення сексу після народження дітей. І колосальні 61% жінок визнали, що після цього секс припинив бути пріоритетом.

"Я змушена сказати дещо надто суперечливо: діти руйнують статеве життя. Це не означає, що варто відмовитись від діточок або робити висновки, що життя автоматично стане без сексу. Чимало людей з дітьми задоволені своїм інтимом. Але – і ось суперечлива частина – чимало зовсім не займаються коханням", - розповідає Бокоді.

Вона додала, що кар'єра у жінок також часто негативно позначається на народженні дітей. У них є підвищені ризики отримати проблеми з психічним здоров'ям під час материнства.

"Приблизно в однієї із семи молодих матусь спостерігається післяпологова депресія – стан, який може погіршити настрій та знизити лібідо", – відзначила експерт.

Однак саме інтимне життя дуже важливо підтримувати на хорошому рівні у шлюбі. Зважаючи, що поява дітей ускладнює це завдання, Бокоді радить батькам робити перерви, щоб мати час для себе самих.

"Можна відвести дітей до друзів та забронювати готель на ніч або просто втекти на кілька годин. Важливо відновити зв'язок та нагадати, якими ви були до появи дітей. Розмовляти на інші теми, крім списків справ та повідомлень з інструкціями. І витрачати час на те, щоб просто поцілуватись чи поглянути очі один одному кожного дня, – це теж потужний крок для відновлення вашої сексуальної близькості. Справді, діти можуть зіпсувати інтимне життя, але якщо ви самі це дозволите", – підсумувала вона.

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