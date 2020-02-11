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Як заводять вертоліт після тривалого простою: гучне відео

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Вертоліт Ка-26 - фото 1
Вертоліт Ка-26 / youtube

У наш час вже вирішене питання про запуск двигуна і ніяких проблем з уприскуванням палива не існує. Але буквально не так давно, гучний звук, який видає стартер і двигун, було цілком прийнятним явищем. І навіть якщо двигун завівся, то не існувало ніяких гарантій, що він буде працювати й далі.

На відео видно, як намагаються завести старенький вертоліт Ка-26. Він був побудований за схемою "літаюче шасі". Ця модель вертольота випускалася з деякими варіаціями турбованих двигунів. Але більша частина з них була оснащена двома 325-сильними 9-циліндровими радіальними двигунами.

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Радіальні двигуни взагалі досить цікава річ, адже чим довше його не заводили та він просто простоює, тим більше проблемним він стає. А всі ці проблеми виникають через особливу ​​конструкцію. Наприклад, нижні циліндри постійно заливає маслом. А ось історія, яка пов'язана саме з цим вертольотом така: правий двигун перестав працювати і ремонтували його приблизно місяць, а ось лівий двигун цілий місяць не заводився і, відповідно, завести його після такого тривалого простою вийде не так просто.

Звичайно ж для запуску передбачили все: і нові свічки запалювання, і з циліндрів злили все масло, і в якийсь момент здавалося, що двигун запуститься дуже легко, але, на жаль, не все так просто як виявилося. Дивіться, як все було:

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Джерело: youtube
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