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У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто

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Нові Ford GT вражають потужністю і своїм виглядом - фото 1
Нові Ford GT вражають потужністю і своїм виглядом

У Чикаго дебютувала оновлена ​​модифікація суперкара, якій додали спеціальних версій і кінських сил. Що змінилося та як виглядає новинка – дивіться далі.

Перший "дуже особливий" варіант виконання Ford GT іменується Liquid Carbon Edition, що і можна перевести, як "рідкий карбон". За прикладом деяких інших виробників американці спорудили для свого суперкара кузов з нефарбованого вуглепластику. Правда, відсутність фарби не означає, що GT позбавлений жодного покриття: карбонові деталі захищені шаром прозорого лаку, який за задумом розробників повинен ще й підкреслювати структуру матеріалу.

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У комплектацію цілком очікувано входять композитні колісні диски, а тим, кому не подобається карбонова гегемонія, за доплату запропонують прикрасити кузов суперкара кольоровими смужками і корпусами дзеркал аналогічного відтінку.

У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384878
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384877
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384883
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384881

Друга новинка – це комплектація Heritage Edition, "Спадщина" – вона повинна змушувати фанатів згадувати про легендарні перемоги Ford GT40 на трасі "Ле-Мана" у кінці 60-х років минулого століття. Тому таке купе носить ту саму ліврею Gulf Racing у синьому і помаранчевому кольорах з номером 6 (на честь машини на шасі 1075), але з деякими сучасними стильовими доробками.

Що стосується змін, загальних для всього сімейства, то вони сконцентровані у першу чергу навколо двигуна. 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом отримав нові поршні та модернізовану системою запалювання, збільшені інтеркулери, інші калібруваннями тощо. Стверджується, що доопрацювання здійснені за образом і подобою мотора трекової версії.

У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384882
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384880
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384879
У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто - фото 384884

Крім того, суперкару прибудували титановий випуск від Akrapovič – крім глибшого звучання, він іще й легший на 4,5 кг. У результаті віддача мотора зросла на 13 к.с. – до 668 к.с., а крива крутного моменту стала похилішою. Нарешті, суперкару переналаштували підвіску для трекового режиму.

Поставки оновленого GT стартують найближчим часом, але у Ford як і раніше мають намір жорстко обмежити загальний тираж суперкара і припинити його складання у 2022 році.

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Джерело: Motor1
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