Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад

З віком стає все складніше розширювати коло знайомих та знаходити друзів. Тож у світі все більше дорослих самотніх людей. Але й це можна виправити.

Відповідно до досліджень, кожен середньостатистичний американець не заводив нового друга упродовж останніх 5 років. Зважаючи на пандемію, то й в інших країнах не суттєво відрізняється ситуація. Тож чимало хто страждає від самотності та відчуття невпевненості, пише medium.

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Як завести друзів у дорослому віці:

1. Пізнайте себе. Зрозумійте, чим вам подобається займатись у вільний час. Можна навіть скласти перелік з 3-5 хобі чи інтересів. Після цього визначте, у яких місцях ви можете зустріти однодумців. І не забувайте про впевненість! Приймайте себе тим, ким ви є, та вирушайте в нову подорож.

2. Дійте. Найважливіший крок до появи нових друзів – сміливість говорити. Це може бути складно, вас хвилюватиме потенційна відмова, але подумайте, як ви змінюєте своє життя на краще. Як діяти? Спробуйте повернути спілкування зі старими друзями, зав'язати дружні стосунки з колегами. Не забувайте виходити з дому та користуйтесь інтернетом для пошуку тих, з ким буде цікаво провести час.

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3. Будьте другом. Щоб зберегти нових друзів, треба пам'ятати про кілька правил: слухати уважно, ставити питання та проявляти інтерес. Також погоджуйтесь на пропозиції, оскільки часто дружба завершується, коли запрошення ігнорують. А от перебивати інших та говорити лише про себе не варто.

4. Підтримуйте спілкування. Це один з доволі складних етапів, адже він передбачає робити все, що бачитись з друзями навіть тоді, коли життя доволі насичене. Тому плануйте зустрічі та не ігноруйте різні формати спілкування (листування, дзвінки).

Заводити друзів у дорослому віці нелегко, але ви вже на шляху до створення дружби на все життя. Навіть якщо це займе кілька спроб, але знайдуться ті, з ким вам буде приємно проводити час.

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