Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків

Фахівці з Університету Святої Марії в Канаді виявили, що чоловіки, які готові до серйозних романтичних стосунків, найчастіше повідомляють про наявність дітей і домашніх вихованців, викладаючи з ними фотографії у соціальні мережі та на сайти знайомств.

Тож, як розповідає Men's Health, на це експерти рекомендували б звернути увагу тим, хто хотів би будувати серйозні стосунки.

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Як проводилося дослідження?

Соціологи зібрали акаунти молодих чоловіків і жінок, зареєстрованих на канадській платформі онлайн-знайомств.

Користувачів розділили на кілька груп за перевагами: які стосунки шукали респонденти?

Дослідники вивчили особисту інформацію та фотографії всіх вибраних користувачів.

З'ясувалося, що чоловіки, в анкеті яких були знімки домашніх вихованців, підсвідомо показували свій рівень турботи та готовності брати відповідальність за потенційну партнерку. Дослідники також зазначили, що наявність дітей та домашніх тварин потребує великих фінансових витрат та говорить про матеріальний статус чоловіка.

5 звичок, які можуть підвищити вашу привабливість в очах жінок

1. Носіть червоний. Це, до речі, універсальна порада: і жінки та чоловіки реагують на червоний колір однаково, оскільки він завжди виділяється на фоні.

2. Будьте похмурим. Учені Університету Британської Колумбії з'ясували, що веселі чоловіки приваблюють жінок рідше, ніж серйозні чи навіть похмурі (насправді горді та сильні).

3. Підвищуйте тестостерон природним шляхом. Чоловіки з високим рівнем цього гормону мають кращу імунну систему і приваблюють більше жінок. Тож вирушайте до спортзалу.

4. Будьте тактильними. Обіймайтеся або хоча б обмінюючись рукостисканнями з потенційною партнеркою. Але не варто зловживати цією порадою з незнайомими людьми.

5. Будьте допитливим. Слухайте і цікавтеся, про що вам кажуть: це підвищує ваш світогляд і робить вас уважним в очах оточуючих.

Тож тепер ви знаєте, яких фото в мережі має бути значно більше. Але, будьте обережніші, щоб вас не вважали надто милим через світлини з котиками.

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