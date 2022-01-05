Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців

Психотерапевт розповів про 12 питань, на які мають відповісти партнери після 6 місяців романтичних. Саме вони можуть стати перевіркою на те, чи є шанси на щось серйозніше та як добре знають люди свою другу половинку.

Консультант з питань шлюбу та психотерапевт Джефф Гюнтер активно веде свій блок у ТікТок, де розповідає про різні важливі аспекти стосунків. Нещодавно він зачепив доволі актуальну тему того, про що ж повинні знати партнери після 6 місяців романтичних зустрічей, передає Радіо MAXIMUM.

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Всього Джефф назвав 12 речей, про які мають бути в курсі другі половинки за такий термін. Саме вони допомагають підтримувати міцний зв'язок та будувати щасливі та зрілі стосунки. І тема стала дуже обговорюваною, адже, виявилось, що чимало людей і за довший період не можуть відповісти на всі питання. Тож не дивно, що ролик зібрав понад 11 мільйонів переглядів!

12 речей, про які повинні знати партнери:

1. Що змушує плакати або сміятись партнера?

2. Чим він/вона захоплюється?

3. Як на її/його дорослішання вплинула родина?

4. Що його/її злить?

5. Є у нього/неї релігійні переконання і як вони впливають на життєвий вибір?

6. Що він/вона можуть назвати вирішальним моментом у житті?

7. Що для партнера найважливіше?

8. Що для партнера успіх?

9. Яку підтримку надати партнерові, якщо він сумує чи стресує?

10. Якими досягненням він/вона найбільше пишається?

11. Що може надихати та заряджати енергією партнера?

12. Як партнер відновлює свій емоційний стан?

Toa Heftiba on Unsplash

Експерт також наголосив не намагатись відгадати чи нафантазувати відповідь, якщо ви про неї не знаєте точно. Краще просто запитати про це свою половинку. До того ж, якщо ви знаєте щонайменше 9 речей з цього переліку, то у вас навряд чи є серйозні проблеми у стосунках.

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