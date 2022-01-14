Про що думають жінки, коли займаються сексом на одну ніч

Дівчата та психологи розповіли, які підводні камені криються за її начебто абсолютно добровільною згодою "просто раз поїхати до тебе". Секс на одну ніч за взаємною згодою – дуже цікаве і перспективне починання, яке ввели в ужиток сайти знайомств.

Якщо раніше дівчата вважали, що це непристойно та жахливо, то тепер разова зустріч для суто фізіологічного взаємного задоволення не є чимось надзвичайним, пише Maxim. Проте чи це насправді?

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Насправді американські психологи констатують, що навіть у них, у країні, що перемогла сексуальну революцію, все не так однозначно. З чисто біологічної точки зору для чоловіків секс на одну ніч – це природно та чудово. У нас виробляється тестостерон, ми відчуваємо, що взяли участь у розмноженні (адже наше тіло не дуже розуміє, що таке презерватив), – це класична стратегія альфа-самця.

А ось для жінок це трохи неприродно. Все-таки природа розпорядилася, щоб вони шукали не лише якісний генетичний матеріал, а й захист, турботу й інші матеріальні ресурси для вирощування потенційних немовлят.

Саме тому навіть під час сексу на одну ніч, як встановили вчені, у них виділяється гормон окситоцин. Він змушує жінку надіти рожеві окуляри та подивитися на випадкового партнера зовсім іншими очима. Ось що про це говорять самі дівчата.

Сара: "Я досить часто вплутувалася в те, що називається "секс на одну ніч", – припустимо, після походу в бар. У той момент, коли все це зав'язується, ти думаєш: чудова пригода, буде про що подругам розповісти!

Однак після близькості мої думки раптом зненацька починають розвиватися зовсім в інший бік. Я вже прикидаю, а як це жити з цією людиною? Снідати з ним щоранку, куди б ми їздили у відпустку і таке інше. Це просто неможливо зупинити!"

Світлана: "Я кілька разів пробувала Tinder, проте тільки один раз все дійсно дійшло до справи. Так ідеш у ресторан, чому б і не провести вечір у приємній компанії… А тут ми справді сподобалися одне одному, виникла іскра. Ми поїхали до мене, все було класно, він був дуже гарний і виявився ніжним коханцем.

Однак, коли він збирався додому посеред ночі, мене обпалило. Невже не міг лишитися до ранку? Я вже придумала, як ми завтра підемо каву пити разом... У результаті він поїхав і більше мені не дзвонив, і я чомусь відчувала, ніби мною користувалися і викинули.

Хоча від сексу з ним я отримала задоволення, загалом скаржитися нема на що… Але все одно, мені здається, він вчинив по-свинськи".

Кіра: "У нас з ним був секс на одну ніч, і це було класно. Ми одразу так і домовилися. Але після цього обоє відчули бажання написати один одному, поговорити, зустрітися знову. У нас зав'язалася така дивна дружба: ми разом ходимо магазинами, іноді кличемо один одного на вечерю або ходимо в бар. Однак жодного разу після цього у нас нічого не було."

Як бачиш, жодній з дівчат не вдалося просто забути та відпустити свого випадкового партнера. Психологи запевняють, що так відбувається майже зі всіма жінками. Сексом на одну ніч вони займаються з далекосяжними планами.

Деякі так намагаються знайти свого принца, хтось переживає дитячі травми покинутості (чоловіку в цьому випадку відведено роль негідника та свині, навіть якщо він всю ніч поводився як лицар), а хтось навіть починає все з цілком чесними намірами. Але все одно вони не можуть уникнути гормональної пастки – окситоцину.

Загалом, якщо дівчина їде до тебе "всього на одну ніч", це ще не означає, що тобі вдасться легко з цього виплутатися. З іншого боку, може, воно й на краще! Все-таки дружбу з сексом, або friends with benefits, ще ніхто не скасовував!

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