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Про що думають жінки, коли займаються сексом на одну ніч
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Дівчата та психологи розповіли, які підводні камені криються за її начебто абсолютно добровільною згодою "просто раз поїхати до тебе". Секс на одну ніч за взаємною згодою – дуже цікаве і перспективне починання, яке ввели в ужиток сайти знайомств.
Якщо раніше дівчата вважали, що це непристойно та жахливо, то тепер разова зустріч для суто фізіологічного взаємного задоволення не є чимось надзвичайним, пише Maxim. Проте чи це насправді?
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Насправді американські психологи констатують, що навіть у них, у країні, що перемогла сексуальну революцію, все не так однозначно. З чисто біологічної точки зору для чоловіків секс на одну ніч – це природно та чудово. У нас виробляється тестостерон, ми відчуваємо, що взяли участь у розмноженні (адже наше тіло не дуже розуміє, що таке презерватив), – це класична стратегія альфа-самця.
А ось для жінок це трохи неприродно. Все-таки природа розпорядилася, щоб вони шукали не лише якісний генетичний матеріал, а й захист, турботу й інші матеріальні ресурси для вирощування потенційних немовлят.
Саме тому навіть під час сексу на одну ніч, як встановили вчені, у них виділяється гормон окситоцин. Він змушує жінку надіти рожеві окуляри та подивитися на випадкового партнера зовсім іншими очима. Ось що про це говорять самі дівчата.
Сара: "Я досить часто вплутувалася в те, що називається "секс на одну ніч", – припустимо, після походу в бар. У той момент, коли все це зав'язується, ти думаєш: чудова пригода, буде про що подругам розповісти!
Однак після близькості мої думки раптом зненацька починають розвиватися зовсім в інший бік. Я вже прикидаю, а як це жити з цією людиною? Снідати з ним щоранку, куди б ми їздили у відпустку і таке інше. Це просто неможливо зупинити!"
Світлана: "Я кілька разів пробувала Tinder, проте тільки один раз все дійсно дійшло до справи. Так ідеш у ресторан, чому б і не провести вечір у приємній компанії… А тут ми справді сподобалися одне одному, виникла іскра. Ми поїхали до мене, все було класно, він був дуже гарний і виявився ніжним коханцем.
Однак, коли він збирався додому посеред ночі, мене обпалило. Невже не міг лишитися до ранку? Я вже придумала, як ми завтра підемо каву пити разом... У результаті він поїхав і більше мені не дзвонив, і я чомусь відчувала, ніби мною користувалися і викинули.
Хоча від сексу з ним я отримала задоволення, загалом скаржитися нема на що… Але все одно, мені здається, він вчинив по-свинськи".
Кіра: "У нас з ним був секс на одну ніч, і це було класно. Ми одразу так і домовилися. Але після цього обоє відчули бажання написати один одному, поговорити, зустрітися знову. У нас зав'язалася така дивна дружба: ми разом ходимо магазинами, іноді кличемо один одного на вечерю або ходимо в бар. Однак жодного разу після цього у нас нічого не було."
Як бачиш, жодній з дівчат не вдалося просто забути та відпустити свого випадкового партнера. Психологи запевняють, що так відбувається майже зі всіма жінками. Сексом на одну ніч вони займаються з далекосяжними планами.
Деякі так намагаються знайти свого принца, хтось переживає дитячі травми покинутості (чоловіку в цьому випадку відведено роль негідника та свині, навіть якщо він всю ніч поводився як лицар), а хтось навіть починає все з цілком чесними намірами. Але все одно вони не можуть уникнути гормональної пастки – окситоцину.
Загалом, якщо дівчина їде до тебе "всього на одну ніч", це ще не означає, що тобі вдасться легко з цього виплутатися. З іншого боку, може, воно й на краще! Все-таки дружбу з сексом, або friends with benefits, ще ніхто не скасовував!
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