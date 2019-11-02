Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу

Для мандрівників створили мобільний додаток, який дозволить отримати пароль Wi-Fi в аеропортах і залах очікування по всьому світу. Рекомендуємо завантажити і вам його!

Як зазначає видання, доступ до мережі Wi-Fi у повітряних гаванях дуже часто буває просто необхідний, особливо якщо туристу треба отримати інформацію про трансфер або про те, в якому районі міста розташований його готель.

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Але пошук відкритого безпровідного підключення до інтернету під час подорожей не завжди, на жаль, такий простий, як здається. Пам'ятаючи про це, блогер і інженер з комп'ютерної безпеки Аніл Полат створив спеціальний мобільний додаток WiFox. Він містить віртуальну карту з паролями Wi-Fi, що дозволяють бути онлайн у різних аеропортах світу.

Програма оновлюється в режимі реального часу завдяки інформації, наданій самими мандрівниками, пілотами, професіоналами туристичної галузі й іншими надійними джерелами.

Додаток показує зали і термінали, де є бездротовий зв'язок, і дозволяє копіювати пароль прямо в настройках телефону. Також WiFox показує точки доступу з обмеженнями за часом і інструкціями, що дозволяють обійти їх. Крім того, всі паролі мають особливе колірне кодування, щоб показати, наскільки свіжа та надійна інформація.

Як заявив творець програми, він "хотів допомогти мандрівникам вийти в інтернет у той час, коли вони найбільш уразливі – під час прибуття в аеропорт. Вільні або відкриті мережі в повітряних гаванях часто небезпечні або супроводжуються серйозними проблемами конфіденційності. Тому WiFox показує паролі в лаундж-зонах, а також правильні імена мереж для безкоштовного Wi-Fi, які обмежують користувачів від підключення до шахрайських точок доступу", – підкреслив Полат.

Найближчим часом інженер планує випустити нову версію програми, яка буде швидшою й охопить понад 1 500 аеропортів по всьому світу, з паролями, оновлюваними кілька разів на день.

Наразі додаток WiFox, доступне на iOS і Android, є платним. Його вартість становить 54,99 гривні.

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