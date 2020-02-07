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Як заспокоїти вередуючого сина: батько вразив мережу оригінальним способом

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Як заспокоїти вередуючого сина: батько вразив мережу оригінальним способом - фото 1

Мережа оцінила геніальним спосіб молодого батька заспокоїти свого малюка, який ридає. Дивіться відео і запам'ятовуйте.

На кадрах видно, як шестимісячна дитина плаче. Батько малюка американець Лоні Картер записав звук на диктофон і відтворив його на смартфоні. Так, чоловік підніс динамік до вуха немовляти і той перестав плакати буквально за кілька секунд. За кадром батько говорить малюкові – "Це ти, приятель. Ось як ти звучиш".

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Користувачі мережі назвали таке рішення геніальним. Щоправда, дехто відзначив, що дитина могла плакати через гучну музику, а заспокоїти її можна було б, просто взявши на руки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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