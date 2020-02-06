Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці

6 лютого Верховна Рада має розглянути в другому читанні законопроєкт, що відкриє ринок землі в Україні. Однак не всі нардепи підтримують таке рішення, тож активно перешкоджають роботі парламенту. Без сутичок не обходиться!

У головних ролях – депутати від "Батьківщини", які блокують президію Ради. Їхніми опонентами виступають представники провладної партії "Слуга народу". І поки між деякими нардепами спалахують сутички та штовханина, Юлія Тимошенко влаштувалась на місці спікера Дмитра Разумкова, а її оточили нардепки від "Слуги народу".

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Трибуна парламенту також заблокована – представниками "Опозиційної платформи – За життя" та депутатами від інших фракцій. Наразі засідання веде перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а Разумков стоїть за спиною Тимошенко.

Дивіться коротку версію штовханини в Раді, яка дуже нагадує танці:

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт 2178-10 про ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Серед них – 227 представників "Слуги народу" та 13 позафракційних. А от "Батьківщина" та "Опоплатформа" виступає проти скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

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