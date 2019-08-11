Як заснути в літаку: корисні поради для тривалих подорожей

Часом буває так, що переліт триває не одну годину. Іноді компанії планують рейси на нічний час. Що ж робити, якщо дуже хочеться спати, але літак, на перший погляд, – не найкраще місце для цього? Ділимось порадами, які допоможуть вам це зробити.

Отже, якщо попереду на вас чекає тривалий переліт – запам'ятайте ці кілька лайфхаків, які допоможуть заснути в літаку.

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Бронюйте місце біля вікна. Так, у місць біля проходу більше простору для ніг, але зате вам не доведеться вставати кожні пів години тільки тому, що ваш сусід випив пива в аеропорту.

Вибирайте місце у хвості літака. На перший погляд хвіст літака – надзвичайно жваве місце, тут постійно переминаються з ноги на ногу, очікуючи своєї черги в туалет. Але зате, за статистикою, місця в першій половині літака працівники літака намагаються віддати пасажирам з маленькими дітьми, адже там захитує менше, ніж у хвостовій частині. Тому, швидше за все, ваш вестибулярний апарат пробачить, якщо ви віддасте перевагу погойдуванню, а не постійному плачу дітей.

Не беріть місце біля проходу

Вибирайте непопулярні дні. Пік навантажень на авіакомпанії припадає на п'ятницю і передсвяткові дні. Тому, якщо є можливість, купіть квиток на середину тижня або за 2-3 дні до початку загальної передсвяткової лихоманки. Що може бути краще, ніж напівпорожній літак, коли ви впевнені, що ніхто не відкине крісло попереду вас у той момент, коли ви поставили склянку з гарячим чаєм на столик.

Підготуйте свій плеєр. Зрозуміло, якщо вам пощастить, ваші сусіди теж вирішать подрімати під час польоту. Але про всяк випадок будьте готові, що вам доведеться надіти навушники, щоб не слухати розмови сусідок. Що стосується музичних уподобань, вчені з Каліфорнійського університету довели, що ви розслабляєтеся значно швидше, коли слухаєте знайому музику, адже мозку нема потреби обробляти нову інформацію. Тому саме час переслухати улюблені пісні, під які танцювали на випускному в універі.

Запасіться улюбленою музикою

Нагніться вперед. Якщо нагнутися вперед, серцевий ритм знижується автоматично. Автори дослідження, опублікованого в авторитетному New England Journal of Medicine, рекомендують спертися грудьми на відкидний столик, щоб легше заснути. Якщо такий спосіб здається вам занадто екстравагантним, спробуйте нагнутися вперед, спертися ліктями об коліна і провести так десять хвилин. Після чого можете відкинутися на спинку і спробувати заснути.

Не наїдайтеся перед польотом. Як і на землі, після ситної вечері заснути значно складніше, а в аеропорту великий ризик поїсти смаженого, солодкого і інших страв. Але на голодний шлунок летіти теж не варто, тому з'їжте салат або біле м'ясо.

Обманіть свій організм. Перед сном сповільнюються всі процеси, і температура тіла знижується. Можна спробувати обдурити організм: випийте холодної води, з'їжте морозиво чи дуже охолоджений йогурт.

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