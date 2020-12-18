Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки

Американський психолог, фахівець з проблем сну Джеймс Фіндлі назвав декілька способів швидко заснути, коли вас турбують тривожні думки.

"Дуже часто люди скаржаться, що фізично вони втомилися, але не можуть заснути через переживання і настирливі думки", – говорить Джеймс Фіндлі. За словами експерта, існують деякі техніки, які допомагають впоратися із занепокоєнням і міцно заснути.

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Складіть список справ. Якщо перед сном вас відвідують тривожні, негативні думки, перетворіть їх на позитивні. Складіть список корисних справ на наступний день, це можуть бути приємні поїздки або добрі вчинки. Засинаючи, ви будете думати про свої плани. А, як показують дослідження, записування завдань допомагає очистити розум і налаштуватися на продуктивний новий день, а значить, швидше заснути.

Встаньте з ліжка. Якщо ви довгий час ворочаєтеся в ліжку і не можете заснути, краще встати і сконцентруватися на чомусь іншому. Психологи стверджують, що часті тривалі спроби заснути тренують мозок таким чином, що він починає пов'язувати ліжко у вашій спальні з безсонням. Якщо протягом 20-30 хвилин вам не вдається заснути, встаньте і займіться чимось: почитайте, подивіться кросворди. Скоро вам дійсно захочеться спати.

Послухайте подкаст або аудіокнигу. Аудіокнига або подкаст діє так само як книга, відволікає від важких думок і заспокоює. Після прослуховування ви можете спокійно заснути.

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