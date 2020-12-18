Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки

  • 30
Як заснути швидко - фото 1
Як заснути швидко / ohmybrain

Американський психолог, фахівець з проблем сну Джеймс Фіндлі назвав декілька способів швидко заснути, коли вас турбують тривожні думки.

"Дуже часто люди скаржаться, що фізично вони втомилися, але не можуть заснути через переживання і настирливі думки", говорить Джеймс Фіндлі. За словами експерта, існують деякі техніки, які допомагають впоратися із занепокоєнням і міцно заснути.

І ще: Ознакою чого можуть бути постійно холодні ноги

Складіть список справ. Якщо перед сном вас відвідують тривожні, негативні думки, перетворіть їх на позитивні. Складіть список корисних справ на наступний день, це можуть бути приємні поїздки або добрі вчинки. Засинаючи, ви будете думати про свої плани. А, як показують дослідження, записування завдань допомагає очистити розум і налаштуватися на продуктивний новий день, а значить, швидше заснути.

Встаньте з ліжка. Якщо ви довгий час ворочаєтеся в ліжку і не можете заснути, краще встати і сконцентруватися на чомусь іншому. Психологи стверджують, що часті тривалі спроби заснути тренують мозок таким чином, що він починає пов'язувати ліжко у вашій спальні з безсонням. Якщо протягом 20-30 хвилин вам не вдається заснути, встаньте і займіться чимось: почитайте, подивіться кросворди. Скоро вам дійсно захочеться спати.

Послухайте подкаст або аудіокнигу. Аудіокнига або подкаст діє так само як книга, відволікає від важких думок і заспокоює. Після прослуховування ви можете спокійно заснути.

Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки - фото 439721

Це цікаво: Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради

Джерело: ohmybrain
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 225
Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати
  • 16 грудня, 16:52
  • 266
На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися
  • 14 грудня, 21:50
  • 318
Загрузка...
Новини