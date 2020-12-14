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Ознакою чого можуть бути постійно холодні ноги
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Зараз багато людей часто відчувають дискомфорт через постійне замерзання ніг. Однак лікарі стверджують, що причина може бути не тільки в холодних батареях.
Постійно холодні ноги можуть свідчити про проблеми з судинами.
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Таке відкриття зробив дієтолог Хелен Бонд. Під час карантину частота скарг на холодні ноги підвищилася. За словами медика, це пов'язано зі зміною звичного рівня життя і зниженням рівня рухливості. До цього додаються часті перекуси, як наслідок – підвищення рівня холестерину.
Синдром холодних ніг – небезпечний стан – до кінцівок може надходити менше крові, що призводить до захворювання периферичних артерій – в такому випадку сповільнюється або зовсім блокується їх приплив, що може призводити до розвитку захворювань серця і навіть інсульту. Бонд настійно рекомендує пацієнтам, які часто помічають у себе холодні кінцівки. Пройти медичне обстеження, щоб виключити проблеми в серцево-судинній системі.
Ранкова зарядка – найкращий спосіб перейти зі стану спокою в активний режим, розігріти своє тіло. Крізь лінь і жалість до себе, коли зайва хвилинка в ліжку здається ласим шматочком і навіть солодким подарунком.
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