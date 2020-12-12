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Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
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Офтальмологи розповіли про так звану сніжну хворобу, яка сильно шкодить очам взимку. За словами фахівців, так називається вплив ультрафіолетових променів на очі взимку, коли світло відбивається від снігу і може сильно порушити зір.
Багато людей в літній період носять сонцезахисні окуляри, оскільки знають про шкідливий вплив ультрафіолету на очі. Але чомусь взимку рідко зустрінеш людину в таких окулярах. Хоча в зимовий час вплив ультрафіолетових променів на наш зір навіть посилюється, тому що сніжна поверхня добре відбиває ультрафіолет.
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"Якщо дуже багато снігу, то йде сильне відбиття світла. Очам дійсно буває боляче. Є навіть захворювання – сніжна хвороба. Це опік рогівки очей. Ним страждають люди на Крайній Півночі і полярники. Це більше стосується не корінних жителів, тому що у них очі адаптовані до таких умов, а тих, хто приїжджає в експедиції", – зазначили офтальмологи.
Взимку можна і треба носити сонцезахисні окуляри, кажуть фахівці. Вони позбавлять проблем із зором і необхідності постійно жмуритися.
"Яскраве сонце погіршує якість життя, доставляє дискомфорт, доводиться постійно жмуритися і мружитися. Для жінок це може мати не дуже хороші наслідки. Вони можуть отримати зморшки біля очей, якщо будуть багато жмуритися через сонце. Якщо ж довго бути там, де багато снігу і сліпить сонце, то може бути і фотокератит, тобто сніжна хвороба", – уклали експерти.
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