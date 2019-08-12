Як заселити нитку в голку: геніальний лайфхак у відео

Як просто і без зайвих зусиль заселити нитку в голку без травм? Достатньо просто мати під рукою зубну щітку і кілька вільних секунд. Спробуйте!

Інколи доволі складно потрапити ниткою у вушко голки, і причиною для цього є не лише тремтіння рук, а й невеликі розміри вушка чи об'єм самих ниток.

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Тому не дивно, що в мережі вирішили нагадати простий та зручний лайфхак для тих, кому терміново потрібно щось зашити. Для цього знадобиться лише дві голки, нитка та зубна щітка.

Як заселити нитку в голку без зусиль:

Над щетинками зубної щітки покладіть нитку

Візьміть голку за гострий кінець та прикладіть вушко до нитки

Притисніть та другою голкою допоможуть підтягнути нитку вгору.

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