Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Як заселити нитку в голку: геніальний лайфхак у відео

  • 57
Як заселити нитку в голку - відео - фото 1
Як заселити нитку в голку - відео

Як просто і без зайвих зусиль заселити нитку в голку без травм? Достатньо просто мати під рукою зубну щітку і кілька вільних секунд. Спробуйте!

Інколи доволі складно потрапити ниткою у вушко голки, і причиною для цього є не лише тремтіння рук, а й невеликі розміри вушка чи об'єм самих ниток.

І ще: Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)

Тому не дивно, що в мережі вирішили нагадати простий та зручний лайфхак для тих, кому терміново потрібно щось зашити. Для цього знадобиться лише дві голки, нитка та зубна щітка.

Як заселити нитку в голку без зусиль:

  • Над щетинками зубної щітки покладіть нитку
  • Візьміть голку за гострий кінець та прикладіть вушко до нитки
  • Притисніть та другою голкою допоможуть підтягнути нитку вгору.

Читайте також: Цей лайфхак дозволить охолодити пиво за лічені секунди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3799
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1122
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 578
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл