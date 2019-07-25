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Цей лайфхак дозволить охолодити пиво за лічені секунди
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Чекати, поки пляшка улюбленого пива охолоджується в холодильнику або морозильнику, можуть лише ті, хто має неабияке терпіння.
Звичайно ж, можна не заморочуватися та пити тепле пиво, але погодьтеся, що воно втратить свою родзинку.
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Отже, ми ділимося з вами порадою, яка допоможе охолодити улюблений пінний напій за лічені секунди.
Вам знадобиться:
- каструля;
- друшляк;
- лід.
Наповніть друшляк кубиками льоду з морозильної камери. До слова, ефект буде ще кращим, якщо каструля та друшляк будуть холодними (можна поставити їх попередньо до морозильної камери). Ставимо друшляк у каструлю. Швидко виливаємо пиво або інший напій у друшляк. От і все.
За лічені секунди ваш алкогольний напій буде холодним, і вам не потрібно буде для цього чекати вічність. Також ви оминете ті ситуації, коли доводиться пити улюблені напої, розведені холодною водою (лід же має властивість танути).
Насолоджуйтесь та релаксуйте, адже п'ятниця створена саме для цього.
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