Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)

У мережі набуває популярності ролик, який показує, що робити, якщо ви зачинили ключі в машині. На допомогу прийде скотч, який і так можна вважати засобом розв'язання багатьох проблем.

На платформі Reddit допис від користувача з ніком mabsmohamed став вірусним, адже на ньому хлопець показує, як відчинити машину, якщо ви залишили ключі всередині. Не дивно, що ролик зібрав понад 22 тисячі переглядів, адже для геніального лайфхаку потрібен лише всемогутній скотч.

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Щоправда, коментатори одразу ж почали жартувати, що цей спосіб допоможе ще й викрасти кілька машин. "Раніше я мав одну машину. Зараз з цим лайфхаком і кількома відео з Youtube у мене є 17 авто. Дякую!", - відзначив один з користувачів. До того ж, навряд чи люди навколо нормально реагуватимуть, якщо ви почнете провертати такий трюк. Зате виглядає справді дієво!

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