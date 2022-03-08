Як зареєструвати дитину, народжену поза закладом охорони здоров'я

Як зареєструвати дитину, яка народилася не в лікарні

У нас важлива інформація для тих батьків, чия дитина народилася поза закладом охорони здоров'я в умовах воєнного стану. Для вас спрощуються умови реєстрації новонародженого. Розповідаємо, що змінилося.

МОЗ затвердило наказ від 4 березня 2022 року "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". Дізнайтеся, що він передбачає.

Варте уваги: Чим годувати немовлят під час війни: корисні поради для молодих батьків

Відтепер у випадку, якщо пологи відбулися поза межами закладу охорони здоров‘я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (за формою 103/о) зможуть видавати:

медичні працівники, які були присутні під час пологів або

проводили перший огляд новонародженого.

Також засвідчити народження дитини у такий спосіб можуть всі медичні співробітники, у тому числі ті, хто надає екстрену медичну допомогу.

Якщо ж неможливо випивати медичне свідоцтво про народження, медичний працівник може виписати довідку довільної форми. Її також прийматимуть.

Крім того, отримати свідоцтво про народження можна у разі особистого звернення матері дитини до закладу охорони здоров'я. При собі необхідно мати медичні документи щодо спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров'я, де містяться медичні записи про вагітність.

Читайте також: Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ