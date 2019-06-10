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Як зараз виглядає занедбана Фукусіма

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У Фукусімі все залишилося майже в незайманому вигляді - фото 1
У Фукусімі все залишилося майже в незайманому вигляді / ab-news

У місті-примарі Фукусімі досі працюють світлофори, а ввечері включається вуличне освітлення. І це виглядає трохи моторошно.

11 березня 2011 року на півночі Японії сталася найбільша ядерна аварія з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

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Все почалося з найсильнішого в історії країни землетрусу магнітудою 9 балів, підземні поштовхи якого спровокували цунамі. Основний удар припав на Фукусіму, де стихія знесла місто і забрала життя 16 тисяч людей...

Якщо Чорнобильську зону, в основному, розграбували, то в Фукусімі все залишилося майже в незайманому вигляді. Типове японське місто, тільки без людей. Багато будинків ідеально збереглися, жителі покидали їх в поспіху, забираючи лише документи. Люди не знали, що сюди вони вже не повернуться.

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Як зараз виглядає занедбана Фукусіма - фото 333267

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Джерело: world-nuclear
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