Чорнобиль: дата прем'єри серіалу на українському каналі

Українська телепрем'єра найкращого серіалу всіх часів за версією IMDb "Чорнобиль" відбудеться на каналі 1+1. Дізнайтеся, коли дивитися міні-серіал про масштабну техногенну катастрофу на ЧАЕС.

Американська прем'єра серіалу "Чорнобиль" викликала світовий суспільний резонанс і підвищила інтерес до історії вибуху на Чорнобильській атомній електростанції.

До теми: Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами

Міні-серіал Чорнобиль описує трагічні події масштабної катастрофи на Чорнобильській АЕС, розповідає історії людей, які ліквідовували наслідки вибуху, і показує, що сталося з тими, хто зазнав найбільшого радіоактивного опромінення. Зйомки проекту проходили на території Києва, Прип'яті та Литви.

П'ятисерійний проект від НВО буде в ефірі телеканалу 1+1 продовж трьох днів – 18, 19 і 20 червня.

Читайте також: Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах