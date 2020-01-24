Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram

Китайське місто Ухань з грудня 2019 роки тримає в страху новий смертельний вірус 2019 nCoV. Дивіться, як зараз виглядає порожній мегаполіс. Вражаючими кадрами діляться місцеві жителі.

Зараз мільйонний мегаполіс Ухань ніби впав у сплячку – жителі міста не виходять на вулиці, в магазинах і супермаркетах закінчуються продукти, в аптеках – стометрові черги за масками і респіраторами.

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В Ухані проживають понад 11 мільйонів осіб. Автобусне, залізничне і авіасполучення з містом зараз перервано для того, щоб запобігти поширенню вірусу, який вже забрав життя 26 осіб.

Жителі міста публікують фотографії та відео в соціальних мережах:

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