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Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram

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Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 1

Китайське місто Ухань з грудня 2019 роки тримає в страху новий смертельний вірус 2019 nCoV. Дивіться, як зараз виглядає порожній мегаполіс. Вражаючими кадрами діляться місцеві жителі.

Зараз мільйонний мегаполіс Ухань ніби впав у сплячку – жителі міста не виходять на вулиці, в магазинах і супермаркетах закінчуються продукти, в аптеках – стометрові черги за масками і респіраторами.

Це важливо: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

В Ухані проживають понад 11 мільйонів осіб. Автобусне, залізничне і авіасполучення з містом зараз перервано для того, щоб запобігти поширенню вірусу, який вже забрав життя 26 осіб.

Жителі міста публікують фотографії та відео в соціальних мережах:

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381832

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381833

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381834

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381835

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381836

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381837

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381839

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381840

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381838

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381841

Як зараз виглядає місто Ухань, в якому вирує коронавірус: фото з Instagram - фото 381842

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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