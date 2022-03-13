Дивіться на відео, як Байрактар знищив російську установку "Ураган"

ЗСУ продовжують примножувати втрати окупаційних військ на території України. У мережі показали чергове відео роботи безпілотника Байрактар.

Так, на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook опублікували ролик, на якому видно момент удару Байрактару по ще одній одиниці техніки армії Росії. Машини окупантів миттєво перетворюються на попіл та брухт.

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Зокрема, орки втратили реактивну систему залпового вогню калібру 9П140 "Ураган".

Мордорська армія втратила РСЗВ 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2, – йдеться у повідомленні.

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