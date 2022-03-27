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війна

Як зараз виглядає Гостомель: кадри руйнувань у місті

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Наслідки обстрілів в Гостомелі - фото 1
Наслідки обстрілів в Гостомелі

З початку війни рашисти завдають нищівних ударів по мирних містах України. Добряче дісталося й Київщині. Дивіться на фото, у що перетворив Гостомель ворог.

Так, у мережі опублікували кілька свіжих фото Гостомеля, що у Київській області. У невеликому селищі внаслідок численних обстрілів російськими окупантами більшість будинків було зруйновано або пошкоджено.

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Я з Гостомеля. Мій будинок зруйнований, а квартира пограбована, – йдеться у підписі до знімків.

У Гостомелі майже не залишилося цілих будівель, адже ворог цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру міста. На опублікованих кадрах видно, на що перетворила армія Росії красиве українське місто:

Як зараз виглядає Гостомель: кадри руйнувань у місті - фото 501932

Як зараз виглядає Гостомель: кадри руйнувань у місті - фото 501933

Як зараз виглядає Гостомель: кадри руйнувань у місті - фото 501934

Як зараз виглядає Гостомель: кадри руйнувань у місті - фото 501935

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