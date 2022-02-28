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війна

"План евакуації від СБУ": не відкривайте такі повідомлення у жодному випадку

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Нова фішингова атака: "перевірка від СБУ" - фейк - фото 1
Нова фішингова атака: "перевірка від СБУ" - фейк / Kaitlyn Baker on Unsplash

Мережею шириться новий загрозливий фейк про перевірку від СБУ. Якщо вам на пошту чи у месенджерах надійшли такі повідомлення – у жодному випадку не відкривайте їх та не переходьте за посиланнями.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили про нову фішингову атаку на українців. Громадянам надходять дивні повідомлення про перевірку нібито від СБУ. Це черговий спосіб отримати більше даних та інформації від користувачів.

І ще: Що прямо зараз може зробити кожен українець

"До представників ЦОВВ почали надходити заклики про надання інформації начебто з пошти Служби Безпеки України. Подібні повідомлення є фейковими та є кібератакою, – йдеться у повідомленні

У жодному випадку не переходьте за посиланням, не заповнюйте жодні форми, не відповідайте на повідомлення!

'План евакуації від СБУ': не відкривайте такі повідомлення у жодному випадку - фото 499093

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