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війна

Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки

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Ірпінь з космосу - фото 1
Ірпінь з космосу

Компанія Maxar опублікувала нові супутникові фото Маріуполя, Чернігова та Ірпеня за 21 березня. Над містами видніються стовпи диму через обстріли російськими окупантами.

Ірпінь

На супутникових кадрах Ірпеня, що у Київській області, видно, що місто заволокло димом через пожежі, які постійно виникають внаслідок обстрілу з боку рашистів. При цьому через річку, що розлилася, ворог не може просунутися в бік Києва.

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Нові супутникові знімки пошкоджень у місті опублікували Maxar Technologies. На фото видно, як розливається річка Ірпінь, чим ускладнює потенційний підступ російської армії в напрямку Києва, – йдеться в повідомленні.

Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки - фото 501451
Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки - фото 501452
Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки - фото 501448

Маріуполь

На фото з Маріуполя помітні значні пошкодження будинків та інфраструктури. Небо над містом також затягнуте димом.

Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки - фото 501449

Чернігів

Своєю чергою, у Чернігові після обстрілу горить нафтобаза – з неї підіймається великий стовп чорного диму та гару.

Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки - фото 501450

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