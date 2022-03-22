Як зараз Маріуполь, Чернігів та Ірпінь виглядають з космосу: нові супутникові знімки

Компанія Maxar опублікувала нові супутникові фото Маріуполя, Чернігова та Ірпеня за 21 березня. Над містами видніються стовпи диму через обстріли російськими окупантами.

Ірпінь

На супутникових кадрах Ірпеня, що у Київській області, видно, що місто заволокло димом через пожежі, які постійно виникають внаслідок обстрілу з боку рашистів. При цьому через річку, що розлилася, ворог не може просунутися в бік Києва.

І ще: Черговий ЗРК "Тор-М1" армії Росії підірвався на українській міні: фотофакт

Нові супутникові знімки пошкоджень у місті опублікували Maxar Technologies. На фото видно, як розливається річка Ірпінь, чим ускладнює потенційний підступ російської армії в напрямку Києва, – йдеться в повідомленні.

Маріуполь

На фото з Маріуполя помітні значні пошкодження будинків та інфраструктури. Небо над містом також затягнуте димом.

Чернігів

Своєю чергою, у Чернігові після обстрілу горить нафтобаза – з неї підіймається великий стовп чорного диму та гару.

Читайте також: Україна в огні 2: кінематографісти знімають потужний серіал про війну в нашій країні