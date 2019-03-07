Як запросто почистити гранат: без бризок

Не варто відмовляти собі у задоволенні, якщо хочеться поласувати примхливим у очищенні гранатом. Ми покажемо, як швидко і без бризок його почистити!

Для початку вимийте фрукт теплою водою. Майте на увазі, що більшість постачальників обробляють його спеціальним складом, що містить парафін. Це роблять для того, щоб продовжити термін зберігання граната.

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Загальна інструкція:

Після миття акуратно промокніть фрукт рушником, але не здавлюйте його руками. Пам'ятайте, що всередині нього багато соку.

Лезо ножа має бути максимально гострим

Відріжте з його допомогою верхівку фрукта

Уздовж перетинок потрібно зробити акуратний надріз, прорізаючи при цьому лише шкірку граната і не чіпляючи зернятка

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