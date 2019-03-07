Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як запросто почистити гранат: без бризок

  • 14
Лезо ножа має бути максимально гострим - фото 1
Лезо ножа має бути максимально гострим / Veralline.com

Не варто відмовляти собі у задоволенні, якщо хочеться поласувати примхливим у очищенні гранатом. Ми покажемо, як швидко і без бризок його почистити!

Для початку вимийте фрукт теплою водою. Майте на увазі, що більшість постачальників обробляють його спеціальним складом, що містить парафін. Це роблять для того, щоб продовжити термін зберігання граната.

Читайте також: Цей лайфхак дозволить охолодити пиво за лічені секунди

Загальна інструкція:

Як запросто почистити гранат: без бризок - фото 312354

Після миття акуратно промокніть фрукт рушником, але не здавлюйте його руками. Пам'ятайте, що всередині нього багато соку.

  • Лезо ножа має бути максимально гострим
  • Відріжте з його допомогою верхівку фрукта
  • Уздовж перетинок потрібно зробити акуратний надріз, прорізаючи при цьому лише шкірку граната і не чіпляючи зернятка

І ще: Як самостійно зробити рослинне молоко: лайфхак Аніти Луценко

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • 03 березня, 17:25
  • 1266
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 30140
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1926
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл