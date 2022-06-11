Як запекти куряче філе, щоб воно було соковитим

Варіацій приготувати куряче філе смачно – безліч. Але не завжди виходить м'ясо зробити справді соковитим.

Так, усі, хто хоча б раз готував куряче філе в духовці, знає, що його дуже легко пересушити. Усе тому, що ця частина курятини доволі дієтична, а тому не має жиру. Аби м'ясо вийшло м'яким та соковитим, потрібно зробити правильний маринад. Рецептом поділилася фуд-блогерка Діана Вергеліс на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Весь секрет в пергаменті: як посмажити котлети на сковороді без олії

Як приготувати соковите куряче філе в духовці

Інгредієнти:

філе курки – 2 штуки;

сіль - 0,5 чайної ложки;

перець – на ваш смак;

цукор – 1 чайна ложка;

паприка – 1 чайна ложка;

копчена паприка – 1 чайна ложка;

часник – 2 зубчики;

соєвий соус – 2 столові ложки;

олія – 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Змішайте у глибокій посудині усі інгредієнти для маринаду. На філе зробіть розріши у вигляді сітки та змастіть м'ясо маринадом Залиште філе на 5 – 10 хвилин, а тим часом розігрійте духовку до 200 градусів. Відправте м'ясо запікатися на 20 – 25 хвилин.

Подавайте з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

Смачного!

Гортайте карусель та дивіться відео:

Читайте також: Шеф-кухар розповів, як приготувати літній овочевий салат: легкий рецепт