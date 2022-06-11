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Як запекти куряче філе, щоб воно було соковитим

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Як запекти куряче філе - фото 1
Як запекти куряче філе / thespruceeats

Варіацій приготувати куряче філе смачно – безліч. Але не завжди виходить м'ясо зробити справді соковитим.

Так, усі, хто хоча б раз готував куряче філе в духовці, знає, що його дуже легко пересушити. Усе тому, що ця частина курятини доволі дієтична, а тому не має жиру. Аби м'ясо вийшло м'яким та соковитим, потрібно зробити правильний маринад. Рецептом поділилася фуд-блогерка Діана Вергеліс на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати соковите куряче філе в духовці

Інгредієнти:

  • філе курки – 2 штуки;
  • сіль - 0,5 чайної ложки;
  • перець – на ваш смак;
  • цукор – 1 чайна ложка;
  • паприка – 1 чайна ложка;
  • копчена паприка – 1 чайна ложка;
  • часник – 2 зубчики;
  • соєвий соус – 2 столові ложки;
  • олія – 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте у глибокій посудині усі інгредієнти для маринаду.
  2. На філе зробіть розріши у вигляді сітки та змастіть м'ясо маринадом
  3. Залиште філе на 5 – 10 хвилин, а тим часом розігрійте духовку до 200 градусів.
  4. Відправте м'ясо запікатися на 20 – 25 хвилин.

Подавайте з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

Смачного!

Гортайте карусель та дивіться відео:

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