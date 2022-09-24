Як запекти картоплю з айвою: незвичайний осінній рецепт

Картопля – унікальний овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Ба більше, є чимало осінніх рецептів з використанням сезонних продуктів. Тож ловіть ще одну смачну ідею приготування картоплі.

Картоплю додають в супи та салати, роблять з неї окремі закуски, гарніри і повноцінні страви. Її варять, смажать, тушкують та запікають. Сьогодні саме розповімо, як запекти картоплю по-новому. І для цього вам знадобляться сезонні продукти – айва та селера. Оригінальним рецептом поділився відомий український телеведучий журналіст Костянтин Грубич на своєму YouTube-каналі.

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Як запекти картоплю з айвою: покроковий рецепт

Інгредієнти

картопля – 1 кілограм;

айва – 400 грамів;

корінь селери – 500 грамів;

червона цибуля – 3 штуки;

чебрець та розмарин – на ваш смак;

олія – 3 столові ложки;

сіль, перець та улюблені прянощі – на ваш смак.

Спосіб приготування

Картоплю почистіть та наріжте четвертинками, якщо картоплини великі – то на більше шматочків. Цибулю також наріжте четвертинками, а селеру та айву – на шматки середнього розміру. Усі підготовлені продукти викладіть у застелену пергаментом форму для запікання. Додайте сіль, перець та спеції. Усе добре перемішайте. Полити олією і знову перемішайте. Запікайте 30 хвилин у духовці при температурі 200 градусів.

Смачного!

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