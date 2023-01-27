Як заощадити воду вдома, щоб зменшити споживання електроенергії

Через постійні ворожі обстріли з боку росії, ми змушені адаптовуватися до теперішніх умов життя, а це означає — економити світло та воду.

Правила свідомого користування з водою розповіла 24 каналу експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

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Коли ми зменшуємо споживання проточної води, ми водночас скорочуємо навантаження на енергосистему. До прикладу, якщо людина користується не централізованим гарячим водопостачанням, а котлом або бойлером, то мусить пам'ятати, що ці пристрої живляться від електричної енергії. Це означає, що як тільки споживач відкриє кран, то відразу запрацює нагрів. Коли, скажімо, бойлер знаходиться в сплячому режимі, то за декілька годин можуть впасти кілька градусів.

Якщо постійно не включати теплу і гарячу воду, то для середнього домогосподарства можна заощадити близько 100 – 150 кіловат-годин електроенергії. Це вже маленька перемога, – впевнена Кристина Ненно.

Аналогічно з проточними електронагрівачами, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.

Ще один важливий факт, який потрібно розуміти.

Використана вода стікає у каналізацію, внаслідок чого з'являються додаткові витрати електричної енергії на її очищення. Усі установки, які очищують велику кількість води, працюють виключно на електроенергії. Очищення води до того стану, коли вона придатна для використання – це великий обсяг роботи.

Отже, як можна зменшити користування водою, аби допомогти Україні.

Завантажувати пральну машинку до максимального допустимого об'єму

Перевірити на справність усю сантехніку (якщо вдома підтікає кран – то до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць)

За можливості купити економічну сантехніку (до прикладу, унітаз із двома режимами зливу. Це допоможе зберегти близько 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб)

Приймати душ на одну – дві хвилини швидше

Не витрачати воду під час чищення зубів або миття посуду

Встановити у ванній та на кухні крани з розпилювачем

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