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Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
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Блекаут може бути смачним. Не вірите? Спробуйте дотримуватися таких правил під час приготування їжі й переконайтеся: харчуватися можна здорово і смачно навіть під час складної енергетичної ситуації.
Після чергових ракетних обстрілів по нашій енергосистемі, ми щоразу змушені адаптовуватися під нові графіки відключення світла. Приготування їжі для багатьох людей стало стресовою справою, особливо в тих родинах, де не мають газової плити.
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Проєкт "Бережи себе" радить українцям дотримуватися декількох порад з вибором продуктів, аби полегшити собі процес приготування їжі, відтак харчуватися корисно і навіть смачно.
Отже, найперше, що потрібно тримати на своїй кухні, це – крупи. Такі, які можна запарювати окропом.
- кус-кус
- сочевиця
- вівсянка
- гречана каша, яку потрібно попередньо замочити, або гречані пластівці швидкого приготування
До страви можна додавати овочі, які варто приготувати заздалегідь, коли є світло. "Бережи себе" радить: якщо обсмажити томат чи моркву, овочі матимуть більше корисних властивостей.
"Додайте бринзу чи фета, оливки, зелень та цибулю, і така каша матиме купу корисного", – стверджують фахівці. До каш також можна додавати арахісове масло, трохи меду, горіхів та фруктів.
Якщо гречку залити окропом на ніч, то вона буде готова і без зайвої рідини. А от сочевицю все одно треба хоча б трохи приварити", – каже Дарка Озерка, біологиня.
Також не нехтуйте купівлею консерви.
- квасоля
- томати
- кукурудза
- горошок
- тунець у власному соку
- мариновані овочі
- анчоуси та інші
Те, що всі консерви некорисні – міф. Увесь список, поданий вище, сміло купляйте і додавайте у свій раціон. Якщо деякі овочі вам на смак здаються пересоленими, промийте їх протічною водою. Порада: дітям запропонуйте консервовані персики зі збитими вершками. Їм неодмінно має сподобатися.
Супи-пюре швидкого приготування також покладіть у продуктовий кошик.
Такі супи (на основі нуту та сочевиці) добре зігрівають, якщо вам холодно в знеструмленій домівці. Вони містять небагато калорій, втім готуються за хвилини. Додавайте сухарів – і смачного!
Щось солоденьке, звісно.
- якісний чорний шоколад
- сухофрукти
- яблучні чипси
- домашня шоколадна паста
- пастила
- домашня випічка чи печиво тощо
- Тільки пам'ятайте про вживання безпечної кількості цукру. ВООЗ радить споживати не більше 25 грамів доданих цукрів на добу (до прикладу, це не більше, ніж 6 ч. л. цукру).
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Порада: приготуйте з дітьми тістечка типу "Картопля", "Шоколадна ковбаса", що не потребує випікання.
І ваші улюблені намазанки також можна брати.
- хумус
- арахісова паста
- фруктові джеми
- соус песто
Арахісову пасту можна додавати до кисломолочного сиру – незвично, але дуже смачно і не менш поживно. Такий сніданок чи перекус дуже багатий на білок. Соус песто смакує додавати до спагеті, а хумус – до круп. Все можна їсти з лавашем чи хлібом.
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