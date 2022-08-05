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Як заморозити сливи на зиму: оригінальний спосіб

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Як заморозити сливи на зиму - фото 1
Як заморозити сливи на зиму

Завбачливі господині намагаються не лише сповна використати сезон свіжих фруктів та овочів, а й зробити запаси на зиму. На цей раз розповімо, як правильно заморозити сливи.

Існує величезна кількість способів зберегти сливу на зиму, сезон якої триває з кінця липня і до середини вересня. Її консервують, висушують, варять компоти, але найпопулярніше – заморожування. Із замороженою сливою можна спекти пироги, кекси, варити компоти і додавати в десерти.

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Як правильно підготувати та заморозити сливи у сиропі, розповіли на кулінарному каналі у YouTube.

Як заморозити сливу на зиму

Інгредієнти:

  • Сливи – 400 грамів;
  • Цукор – 1 стакан;
  • Вода – 0,5 стакана;
  • Сік лимона – 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

  1. Для початку потрібно приготувати сироп. Для цього змішайте воду, цукор та сік лимона. Доведіть суміш до кипіння та варіть ще близько 2 хвилин. Відставте охолоджуватися.
  2. Сливи очистіть від кісточок. Їх можна залишити половинками або ж порізати на менші шматки.
  3. Перекладіть сливи у місткість, в якій будете їх зберігати до зими, та залийте сиропом.
  4. Поставте сливи в холодильник на ніч для того, щоб вони просочилися сиропом, а тоді вже можна відправляти у морозилку.

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