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Як замаринувати овочеве асорті на зиму: простий рецепт

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Як замаринувати овочеве асорті на зиму - фото 1
Як замаринувати овочеве асорті на зиму / youtube

Овочеве асорті на зиму – це знахідка для господинь. Маринувати овочі можна з різних овочів. Ловіть один з найсмачніших рецептів.

Як ми уже згадували, робити асорті на зиму можна з різних овочів і в різних пропорціях. Заготівлі у маринаді – це завжди просто та смачно, а відкривши лише одну баночку, ви отримуєте цілий набір продуктів. Один з рецептів закруток зявився на сторінці Смаколик.юа в Instagram.

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Як замаринувати овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

  • Улюблені овочі. Серед запропонованих – часник, цибуля, морква, кабачки, огірки, помідори, морква, болгарський перець.
  • Для насиченого смаку й запаху – сушений кріп, листя смородини або вишні, трошки листя хрону.
  • Для маринаду – 5 літрів води: (вистачає приблизно на 4 банки трилітрові банки), 200 мілілітрів цукру, 100 мілілітрів солі, 200 мілілітрів оцту, 2 – 3 лаврових листки, 5 горошин чорного перцю 10 горошин духмяного перцю.

Спосіб приготування:

  1. Готуючи маринад, додайте до води усе, крім оцту. Доведіть до кипіння, а тоді можна додати й оцет.
  2. Киплячим розсолом залийте банки з овочами.
  3. Накрийте кришками і поставте стерилізуватися на 30 хвилин.
  4. Закатайте кришки, обкутайте банки пледом до повного охолодження.
Як замаринувати овочеве асорті на зиму: простий рецепт - фото 510544

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