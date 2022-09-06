Як заморозити кукурудзу на зиму: прості поради від шеф-кухаря

Євген Клопотенко порадив заморозити початки у розпал сезону, щоб посеред зими ласувати свіжою кукурудзою. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно заморозити кукурудзу!

До кінця вересня триває сезон кукурудзи, тож ви встигаєте заморозити її! Обирайте тільки соковиту та солодку кукурудзу, спробувавши сирі зерна з початків.

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Кукурудзу не мийте перед заморожуванням, лише очистьте від листя. До того ж заморожуйте сирі качани, варити не потрібно. Для заморожування підготуйте герметичні пакети розміром 25 см на 30 см, щоб кукурудза не звітрювалася.

Заморожену кукурудзу краще з'їсти протягом семи місяців. Чим довше вона лежить, тим гірші її смакові якості", – додає Євген Клопотенко.

Як заморозити кукурудзу на зиму:

Очищені цілі качани та порізані. Ці варіанти взимку можна зварити, приготувати на пару, запекти у духовці чи засмажити на грилі.

Цілі качани у листі. Взимку такі качани можна готувати на розпеченому вугіллі або просто відварити.

Зерна кукурудзи. Гострим ножем зріжте зерна, пересипте їх у герметичний пакет та щільно закрийте його без повітря. Взимку зерна можна готувати на пару з додаванням вершкового масла й солі до смаку. Приготувати можна й у мікрохвильовій печі.

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