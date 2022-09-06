Солодкий омлет з ягодами: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати солодкий омлет. Скуштуйте і ви такий сніданок з ягодами!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати сніданок – солодкий омлет з ягодами. Звичайно, що цю страву можна смакувати у будь-яку пору доби!

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Коли хочеться чогось солоденького, ситного, але при цьому легкого – це саме те, що треба. Вигадую рецепти для вас, які сам готовий їсти щодня", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

Черешні без кісточки – 200 грамів

Цукор – 50 грамів

Лимон – 10 грамів

Яйця – 3 шт

Какао – 1 ст.л

Вершкове масло – 20 грамів

Начинка:

Сир – 100 грамів

Цукрова пудра – 30 грамів (орієнтуйтесь на бажану солодкості)

Лимон – 10 грамів

Декор:

Цукрова пудра

Ожина – 40 грамів

Лохина – 40 грамів

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