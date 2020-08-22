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Учені розповіли, чому корисно іноді пити пиво
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Нам постійно торочать, що пиво – надзвичайно шкідливий і небезпечний напій, який може добряче вдарити по вашому здоров'ю. І з цим твердженням можна погодитися, якщо зловживати ним. Натомість учені розповіли про користь хмільного, якщо пити його зрідка.
Популярний напій має не тільки цікавий смак і розслаблюючий ефект. Пиво може бути корисним для здоров'я, запевняють вчені. Нещодавно німецькі фахівці підтвердили, що воно робить позитивний вплив на опорно-руховий апарат.
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Ячмінь, основний інгредієнт напою, може запобігти розвитку остеопорозу. До такого висновку прийшли вчені з Університету Берліна. Саме захворювання виникає при втраті великої кількості кальцію. І проявляється у підвищеній крихкості кісткової тканини.
Похідні ячменю роблять кістки і зуби міцнішими. У пиві також присутній колаген, що сприяє відновленню уражених ділянок тканини. Однак це не єдина дивна властивість пінного напою.
У ньому не менше корисних мікроелементів, ніж в апельсиновому соку. Склад пива багатий фосфором, залізом, цинком, магнієм, міддю і калієм. Завдяки останньому воно може бути корисним при гіпертонії. Також напій має антибактеріальний, заспокійливий і снодійний ефект.
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