Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу

На тлі численних заяв про шкоду газованих напоїв, нові висновки вчених здаються чимось дивним: з'ясувалося, що відомий по всьому світу напій корисний для травлення.

У публікації медики розповіли про цілющий ефект кока-коли. На їхню думку, вона позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт.

І ще: Експерти розповіли, чому не варто зловживати мандаринами

Зокрема, фахівці поінформували, що її вживання допомагає організму звільнятися від "шлункових накопичень", які заважають здоровому процесу перетравлення їжі та сприяють дискомфортним станам. Ця властивість "шипучки" була підтверджена серією експериментів.

"У людей, які страждають нетравленням шлунка: орган погано справляється з переробленням продуктів, схильних забивати кишківник (овочі, фрукти, цільне зерно), після вживання кока-коли всі проблеми зникали", – конкретизували медпрацівники у цій статті.

Кола може бути корисною / UA Modna

Вчені вважають, що стимуляція травлення кока-колою пов'язана з її підвищеною кислотністю, високим вмістом у ній фосфорної і вуглекислоти. За словами лікарів, цей склад напою схожий зі шлунковим соком. Вуглекислий газ і бікарбонат натрію підсилюють процес розчинення їжі, додали вони.

Водночас фахівці відзначають: кока-колу не можна назвати здоровим напоєм. Ціла низка наукових досліджень представляв дані, які свідчать про те, що її вживання пов'язане з серйозними порушеннями у роботі органів і в метаболічних реакціях. Фахівці нагадали: будь-яка отрута може послужити протиотрутою за умови правильного прийому в мікродозах.

Читайте також: Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку