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Експерти розповіли, чому не варто зловживати мандаринами

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Не завжди мандарини приносять користь - фото 1
Не завжди мандарини приносять користь / Edible Communities

Мандарини вважаються прекрасним доповненням до здорового харчування, але так є не завжди. Які ж небезпеки можуть підстерігати при покупці мандаринів?

Про те, що ці соковиті помаранчеві фрукти з чудовим ароматом можуть серйозно зашкодити організму, розповіли медики.

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Виявляється, через мандарини, особливо привезені здалеку, існує реальний ризик постраждати, заразившись паразитами. За словами фахівців, на поверхні плодів можуть залишатися сліди личинок середземноморських мух – вживання в їжу таких фруктів легко може викликати отруєння.

Будьте обережними з вживанням мандаринів - фото 291843
Будьте обережними з вживанням мандаринів / Tastessence

"Перед вживанням мандарини обов'язково потрібно мити. На шкірці може перебувати безліч небезпечних речовин. Також необхідно ретельно мити руки після контакту зі шкіркою плодів", – застерегли експерти.

Зокрема, для збереження продукції перевізники нерідко покривають фрукти етиленом, а цей хімікат діє при потраплянні до організму як токсин, і, до того ж, накопичується в печінці. Зазвичай такі плоди ліпковатим на дотик.

Якщо на шкірці помітний яскравий восковий блиск, є ймовірність, що фрукти обробляли фунгіцидами – речовинами для боротьби з цвіллю. Ці хімікати можуть викликати ниркову недостатність, і особливо сильно шкодять, якщо людина, крім іншого, вживає й алкоголь.

Мандарини, які здаються занадто соковитими і зберігають вм'ятини від пальців при натисканні, скоріше за все, були перемороженими при зберіганні. Вживати такі фрукти лікарі не радять. Також, за їхніми словами, не потрібно вживати в їжу мандарини з зеленими плямами, адже це зазвичай свідчить про хвороби плодового дерева.

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Джерело: med2
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