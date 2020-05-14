Як закрити вже відкриту картонну коробку з продуктами: простий лайфхак (відео)

Якщо ви досі не знаєте, як запакувати вже відкриту картонну коробку з їжею, приміром, пластівцями, то є дуже простий лафйхак. Зацініть це відео і не переймайтесь про свіжість продуктів чи раптову появу комах в пачках.

У кожного бувають раптові просвітлення, які дозволяють полегшити чи змінити життя. Так трапилось і з Беккі Холден МакГі, яка знайшла спосіб запакувати вже відкриту пачку з будь-яким смаколиком.

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"Це зайняло лише 40 років мого життя, але тепер я знаю правильний спосіб закрити коробку з пластівцями", – зазначила жінка на своїй сторінці в соцмережі Facebook. І це не пустослів'я, адже вона додала і дуже просте відео з лайфхаком, який знадобиться кожному. До слова, за кілька днів туторіал зібрав понад 3 мільйони переглядів!

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