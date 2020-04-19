Австралієць вигадав, як круто використати дерев'яні сходи (фото)

Креативний австралійський будівельник знайшов спосіб практично використати сходи не лише для підйому на другий поверх. Така ідея сподобається багатьом!

58-річний будівельник з Австралії Мюррей Берріл вигадав, як корисно використати внутрішній простір дерев'яних сходів. Чоловік завжди намагається використовувати всі можливості, щоб ніде нічого не пустувало.

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Тож для одних зі своїх замовників він перетворив звичайні сходи у винний погріб. Людям така ідея і її втілення припали до душі, адже сім'я обожнює вино, а тепер має місце для його непримітного зберігання.

До слова, Мюррей підійшов до справи дуже серйозно, адже облаштував систему ізоляції та контроль температури для 12 ящиків, де можна розмістити 156 пляшок вина. Зацініть:

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