Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ремонт без стресу: лайфхак з фарбою, який стане у пригоді кожному

  • 36
Лайфхак з фарбою для ремонту - фото 1
Лайфхак з фарбою для ремонту

Тема ремонту завжди викликає в людей змішані емоції: від радості змін до суму через час і кошти. Навіть фарбування кімнати часто перетворюється у стрес, але цей чоловік знайшов спосіб поберегти нерви багатьом.

На платформі Reddit користувач з ніком thortman поділився справді корисним відео на тему ремонту, яке стрімко набирає популярності. За лічені години допис зібрав понад 91 тисячу переглядів та ще тисячу коментарів.

І ще: Як колір стін може змінити вигляд кімнати: фото

А все тому, що вправний майстер показує, як акуратно використовувати фарбу в банках, щоб не облити все навколо. Для такого лайфхаку не потрібно нічого особливого, адже на допомогу приходить звичайний скотч чи електроізоляційна стрічка, а також харчова плівка. Зберігайте собі, щоб не загубити:

Satisfying paint hack TikTok from r/oddlysatisfying

Читайте також: Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 913
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 484
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40313
Загрузка...
Новини