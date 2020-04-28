Ремонт без стресу: лайфхак з фарбою, який стане у пригоді кожному

Тема ремонту завжди викликає в людей змішані емоції: від радості змін до суму через час і кошти. Навіть фарбування кімнати часто перетворюється у стрес, але цей чоловік знайшов спосіб поберегти нерви багатьом.

На платформі Reddit користувач з ніком thortman поділився справді корисним відео на тему ремонту, яке стрімко набирає популярності. За лічені години допис зібрав понад 91 тисячу переглядів та ще тисячу коментарів.

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А все тому, що вправний майстер показує, як акуратно використовувати фарбу в банках, щоб не облити все навколо. Для такого лайфхаку не потрібно нічого особливого, адже на допомогу приходить звичайний скотч чи електроізоляційна стрічка, а також харчова плівка. Зберігайте собі, щоб не загубити:

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