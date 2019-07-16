Як закрити пачку чіпсів без зайвих зусиль: простий лайфхак

Все ще не знаєте, як зберегти чіпси хрусткими, якщо вже відкрили упаковку? Цей простий лайфхак допоможе без зайвих предметів закрити пачку.

Інколи трапляється таке, що чіпси залишаються, але їх нікуди пересипати, щоб зберегти. Тому, якщо у вас немає прищіпок чи яких-небудь затискачів, існує простий лайфхак. До слова, він спрацює з будь-якої пачкою снеків чи закусок. До того ж, він з легкістю підійде тим, хто хоча б раз складав паперовий літачок. Менш як хвилина, мінімум зусиль і хрусткі чіпси залишаться ідеальними для наступної трапези.

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