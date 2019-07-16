Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як закрити пачку чіпсів без зайвих зусиль: простий лайфхак

  • 69
Як запакувати чіпси - фото 1
Як запакувати чіпси

Все ще не знаєте, як зберегти чіпси хрусткими, якщо вже відкрили упаковку? Цей простий лайфхак допоможе без зайвих предметів закрити пачку.

Інколи трапляється таке, що чіпси залишаються, але їх нікуди пересипати, щоб зберегти. Тому, якщо у вас немає прищіпок чи яких-небудь затискачів, існує простий лайфхак. До слова, він спрацює з будь-якої пачкою снеків чи закусок. До того ж, він з легкістю підійде тим, хто хоча б раз складав паперовий літачок. Менш як хвилина, мінімум зусиль і хрусткі чіпси залишаться ідеальними для наступної трапези.

І ще: Прості лайфхаки, які допоможуть вам приготувати ідеальну картоплю

Awesome sealing lifehack for chip bags from r/lifehacks

Читайте також: Як просто та швидко приготувати смачний борщ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2083
Тест: Вгадай місто за фотографією!
  • Вчора, 15:00
  • 754
Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp
  • Вчора, 18:00
  • 1007
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл