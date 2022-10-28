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Як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло: 3 лайфхаки
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Мабуть, у всіх була ситуація, коли поставили молоко на плиту, не вгледіли, і воно збігло. Саме час ділитися хитрістю, яка допоможе вам цього уникнути.
Як пише Papilot, один із найпростіших варіантів – завжди стежити і помішувати молоко, щоб воно не скипіло. Однак існує й інший спосіб. Кулінари пропонують кинути кубик льоду, як тільки молоко почне закипати.
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Крім того, є й інший лайфхак, про який мало хто знає. Вам потрібно попередньо змазати бортики каструлі вершковим маслом або оливковою олією. Жирне середовище буде справжньою перешкодою для википання молока.
За кімнатної температури кип'ячене молоко рекомендується зберігати не більше як 18 годин, у холодильнику – 3 доби.
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