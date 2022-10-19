Чим замінити яйця у випічці: несподіваний лайфхак

Яйця, хоч і мають багато корисних якостей, у свій раціон включають далеко не всі. Але якщо раптом ви надумали щось спекти, тоді цей крутий лайфхак вам стане у пригоді. Це справжня знахідка для алергіків, веганів та тих, у кого просто не виявилося яєць у холодильнику.

Зазвичай зерна чіа – це доповнення до різноманітних салатів та йогуртів. А ще ними посипають хліб та іншу випічку. Але чіа, як пишуть на сторінці Смак Життя у Facebook, може стати повноцінним інгредієнтом для тіста – це насіння чудово замінить яйця у випічці.

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Потрібно просто замочити 1 чайну ложку чіа у 2-3 столових ложках води (попередньо зерна за бажанням можна розмолоти) і залишити на 5 хв. Утворена маса допоможе скріпити тісто. Таким чином випічка вийде корисною та дієтичною.

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