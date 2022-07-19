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Як захиститися від спаму: прості поради для українців
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Під час війни кількість загрозливого спаму збільшилась. І часто подібні повідомлення можуть бути не лише набридливими, а й небезпечними для гаджетів та гаманців. Як боротись зі спамом - читайте далі.
У Держспецзв’язку звернули увагу на те, що в мережі все більше українців стикається зі спамом. Тому фахівці зібрали ключові поради, як уникнути непотрібних та шкідливих повідомлень на пошті та у соцмережах.
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Спам – це надсилання великої кількості небажаних повідомлень. Найчастіше спам розповсюджують через електронну пошту, смс, повідомлення у месенджерах та навіть дзвінки.
Ключовою ознакою спаму є те, що людина не надавала відправникам жодних своїх даних та згоди на отримання подібних повідомлень.
Окрім того, що спам просто дратує та сповільнює роботу, він може становити серйознішу небезпеку. Зокрема, листи від спамерів можуть бути фішинговими, містити віруси, шкідливе програмне забезпечення, – наголошують експерти.
Як захиститися від спаму:
- Обачно діліться адресою своєї електронної пошти. Краще без необхідності не публікувати її на публічних сайтах.
- Якщо дуже потрібно поділитись поштою, то краще користуватись одноразовими електронними адресами або зареєструватись додаткові, наприклад, для робочих контактів, для публікації на комерційних сайтах тощо.
- У жодному випадку не відповідайте на спам та не відкривайте жодні вкладення та посилання.
- Не забувайте користуватись антивірусним програмним забезпеченням, яке має функцією захисту від спаму.
- Чимало поштових сервісів автоматично сортують небажані листи у папку "Спам", але інколи її потрібно перевіряти, оскільки туди може потрапити щось важливе.
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